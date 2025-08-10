Adil Rashid on Rohit Sharma: रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो बड़ी तेजी से मैच आपसे छीन लेते हैं; आदिल रशीद

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 10 अगस्त : भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं. लेकिन, विपक्षी गेंदबाजों में उनका खौफ कम नहीं हुआ. इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद ने कहा है कि रोहित एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो बड़ी तेजी से मैच आपसे दूर ले जाते हैं.

स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए आदिल रशीद ने कहा, "रोहित शर्मा मैच जिताने वाले स्कोर करते हैं. वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो बड़े आराम से और तेजी से मैच अपनी टीम की तरफ मोड़ देते हैं. उनकी बल्लेबाजी देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उन्हें रन बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है." रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच विजयी अर्धशतक जड़ा था और टीम को जीत दिलाते हुए फाइनल का टिकट दिलाया था. रोहित ने 39 गेंद पर 2 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 57 रन बनाए थे. इस पारी का अंत आदिल रशीद ने ही किया था. लेकिन, रोहित तब तक अपना काम कर चुके थे. इस मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 41 गेंद पर 8 छक्के और 7 चौके लगाते हुए 92 रन की यादगार पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया से अकेले दम मैच छीन लिया था.

टी20 विश्व कप 2024 में खेली ये दो पारियां सिर्फ उदाहरण हैं. वनडे क्रिकेट में तीन दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज रोहित ने अपने करियर में भारत के लिए ऐसी अनेक पारियां खेली हैं. रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. वनडे क्रिकेट में वह भारत के लिए खेलते दिखेंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित और विराट को फील्ड पर वापसी होगी.

माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे. हालांकि, वनडे विश्व कप में अभी काफी समय बचा हुआ है. रोहित और विराट ने जिस तरह टेस्ट से संन्यास लेकर फैंस को चौंकाया, उसके बाद फिलहाल उनके वनडे करियर को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता.