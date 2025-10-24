Vedant Devadiga Death: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में जयपुर पिंक पैंथर्स के असिस्टेंट मैनेजर वेदांत देवाडिगा के निधन से शोक की लहर है. वेदांत देवाडिगा ने बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. जयपुर पिंक पैंथर्स के वेदांत देवाडिगा की उम्र 23 साल थी. दिवाली के दिन मिली इस दोहरी दुखद घटना ने हर किसी को तोड़ कर रख दिया है. जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक और बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी हैं. इस खबर से कबड्डी जगत में शोक का माहौल है. प्रो कबड्डी के 12वें सीजन से ठीक पहले यह दोनों टीमों के लिए एक बड़ा झटका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वेदांत का निधन हार्ट अटैक (हृदयाघात) से हुआ. वेदांत स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे और टीम के साथ जुड़े हुए थे.

जयपुर पिंक पैंथर्स के असिस्टेंट मैनेजर वेदांत देवाडिगा का निधन,  अमिताभ बच्चन से ट्वीट कर दी जानकारी:

