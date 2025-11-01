Pushkar Fair 2025: राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला न केवल अपने ऊंटों और झूलों के लिए, बल्कि अपने खेल और दोस्ती के लिए भी यादगार बन रहा है. यहां देशी-विदेशी पर्यटकों ने एक साथ कबड्डी खेली. जब विदेशी खिलाड़ी मैदान में गिरे, तो स्थानीय युवाओं ने उन्हें सहारा दिया और तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया. इतना ही नहीं, कुछ विदेशी मेहमानों ने एक पैर पर दौड़कर भी सबका मनोरंजन किया. खेल के दौरान माहौल हंसी-मजाक और उत्साह से भर गया. दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों टीमों का उत्साहवर्धन किया. यह दृश्य पुष्कर मेले में संस्कृति और सौहार्द का अनूठा संगम बन गया.

एक टांग पर दौड़ लगाते नजर आए विदेशी पर्यटक

पुष्कर मेले में विदेशी मेहमानों ने खेली कबड्डी

