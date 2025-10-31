Dabang Delhi KC Win PKL 2025 Titles: प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पूनेरी पलटन को 31-28 से हराकर दूसरी बार PKL का खिताब अपने नाम किया. यह मैच थ्यागराज इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में खेला गया. दबंग दिल्ली के अजयंक्य पवार ने 6 अंक और नीरज नरवाल ने 9 अंक लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. पूनेरी पलटन के आदित्य शिंदे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 10 बनाए, लेकिन उसकी टीम को जीत दिलाने में यह पर्याप्त नहीं था. दबंग दिल्ली अब PKL इतिहास की तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने एक से अधिक खिताब जीते हैं, इससे पहले पटना पाइरेट्स के तीन और जयपुर पिंक पैंथर्स के दो खिताब हैं.

