Dabang Delhi KC Win PKL 2025 Titles: प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पूनेरी पलटन को 31-28 से हराकर दूसरी बार PKL का खिताब अपने नाम किया. यह मैच थ्यागराज इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में खेला गया. दबंग दिल्ली के अजयंक्य पवार ने 6 अंक और नीरज नरवाल ने 9 अंक लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. पूनेरी पलटन के आदित्य शिंदे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 10 बनाए, लेकिन उसकी टीम को जीत दिलाने में यह पर्याप्त नहीं था. दबंग दिल्ली अब PKL इतिहास की तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने एक से अधिक खिताब जीते हैं, इससे पहले पटना पाइरेट्स के तीन और जयपुर पिंक पैंथर्स के दो खिताब हैं.
पीकेएल 2025 चैंपियंस बनी दबंग दिल्ली केसी
🏆 No. 2 for 𝘿𝘼𝘽𝘼𝙉𝙂 𝘿𝙀𝙇𝙃𝙄 𝙆.𝘾. - 𝕊𝔼𝔸𝕃𝔼𝔻 𝔸ℕ𝔻 𝔻𝔼𝕃𝕀𝕍𝔼ℝ𝔼𝔻 🔒✅#PKL12 #ProKabaddi #GhusKarMaarenge #DabangDelhiKC #PuneriPaltan pic.twitter.com/6gZE75kFiE
— ProKabaddi (@ProKabaddi) October 31, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)