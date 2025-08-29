Telegu Titans vs Tamil Thalaivas PKL 2025 Live Telecast: तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवास प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 के उद्घाटन मुकाबले में आमने-सामने होंगे. तेलुगु टाइटन्स बनाम तमिल थलाइवास PKL 2025 का यह पहला मैच विशाखापत्तनम के विश्‍वनाध स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार (IST) शाम 8:00 बजे खेला जाएगा. PKL 12 का आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं. फैंस इस मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं. इसके अलावा, तेलुगु टाइटन्स बनाम तमिल थलाइवास मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन JioHotstar मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन फीस का भुगतान करना होगा.

प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

