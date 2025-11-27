मुंबई का एक मज़ेदार और चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्लिप में लोअर ओशिवारा मेट्रो स्टेशन पर एक बंदर आराम से टिकट स्कैनिंग मशीन पर बैठा दिखाई देता है. एंट्री गेट पर उसकी यह शांत मौजूदगी यात्रियों का ध्यान तुरंत खींच लेती है, जबकि लोग रोज़ की तरह वहां से गुजरते रहते हैं. वीडियो में पीछे दो महिला पैसेंजर भी नजर आती हैं, जो इस अचानक दिखे नज़ारे को देखकर हैरान होने के साथ-साथ मुस्कुराती भी दिखती हैं. बंदर भीड़-भाड़ से बेफिक्र होकर मशीन पर टिका रहता है और स्टेशन के अंदर हो रही हलचल को दिलचस्पी से देखता है. इस अनोखे दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच हंसी-मज़ाक और जिज्ञासा दोनों को जन्म दे दिया है. यह भी पढ़ें: Snake in Thane Hospital: ठाणे के सिविल हॉस्पिटल में युवक लेकर पहुंचा सांप, मरीजों में फैली दहशत, वार्ड में मची अफरा तफरी: VIDEO

मुंबई मेट्रो में बंदर ने टिकट स्कैनर पर जमाया डेरा

View this post on Instagram A post shared by Andheri West (@andheriloca)

