Snake in Thane Hospital: ठाणे के सिविल हॉस्पिटल में युवक लेकर पहुंचा सांप, मरीजों में फैली दहशत, वार्ड में मची अफरा तफरी: VIDEO

Snake in Thane Hospital: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई से सटे ठाणे (Thane) के सिविल हॉस्पिटल (Civil Hospital) में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक सांप (Snake) के काटने के बाद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और सांप उसके हाथों से नीचे फिसल गया. इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सेज और मरीजों में काफी अफरा तफरी मच गई. इस दौरान मरीजों और उनके रिश्तेदारों समेत स्टाफ के लोग भी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
हॉस्पिटल में सांप में मचाई दहशत
ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात साप; रुग्ण, डॉक्टर, नर्सेसची पळापळ #Thane #ThaneCivilHospital pic.twitter.com/tv06g4NvM8
— Maharashtra Times (@mataonline) November 24, 2025
युवक सांप को लेकर पहुंचा हॉस्पिटल
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना तब हुई जब पास की बस्ती में रहने वाला ओंकार राठौड़ सांप के काटने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचा. हैरानी की बात यह थी कि वह अपने साथ जिंदा धामन सांप भी लेकर आया था. जैसे ही हॉस्पिटल परिसर में लोगों ने उसके हाथ में सांप देखा, एकदम हड़कंप मच गया.अफरातफरी में सांप उसके हाथ से फिसल गया और वार्ड की एक अलमारी के नीचे जाकर छिप गया. इसे देखकर मरीजों और स्टाफ सदस्यों में और भी ज्यादा डर फैल गया. कुछ देर के तनाव और हलचल के बाद, युवक ने ही साहस दिखाकर सांप को फिर से पकड़ लिया और अपने साथ ले गया.
हॉस्पिटल प्रशासन का बयान
जिला सर्जन (District Surgeon) डॉ. कैलाश पवार ने जानकारी देते हुए बताया की युवक बिना जहर का धामन सांप लेकर हॉस्पिटल में आया था. हाथ से फिसलने की वजह से कुछ देर के लिए गड़बड़ी हुई, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा.