Viral Video: सांप (Snake) सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे जीव-जंतुओं के लिए भी घातक होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक पक्षी (Bird) सांप (Snake) का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना उसे भारी पड़ जाता है और वो सांप के चंगुल में फंस जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे जीव का शिकार करने के लिए उड़ते हुए एक पक्षी आता है और उस जीव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पल भर में ही सारा खेल पलट जाता है. दरअसल, वहां पर एक सांप पहले से ही मौजूद होता है, जो पक्षी के पास आते ही उस पर टूट पड़ता है और उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है. हालांकि पक्षी किसी तरह से खुद को सांप के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वहां से भाग निकलता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @TheeDarkCircle नाम की आईडी से शेयर किया गया है. यह भी पढ़ें: Thailand Flood: थाईलैंड में आई बाढ़ के पानी में तैरता दिखा विशालकाय सांप, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

सांप के चंगुल में फंसा शिकारी पक्षी

A Saharan Horned Viper pic.twitter.com/BtkEK4FN94 — Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) November 25, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)