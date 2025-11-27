Thailand Flood: थाईलैंड में आई बाढ़ के पानी में तैरता दिखा विशालकाय सांप, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

Thailand Flood: जैसे-जैसे दक्षिणी थाईलैंड (Southern Thailand) में भयंकर बाढ़ आ रही है, ऑनलाइन एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक बड़ा सांप (Snake) पानी में डूबी सड़कों पर तैरता हुआ दिख रहा है, जिससे बढ़ते पानी में फंसे लोगों में डर और बढ़ गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब शेयर की गई इस क्लिप में एक बड़ा रेंगने वाला जानवर कमर तक गहरे बाढ़ के पानी में तैरता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह पानी से भरी सड़क पर चलते हुए भ्रमित है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, बाढ़ का बढ़ता लेवल शायद सांप को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है, जिससे वह रिहायशी इलाकों में आ जाता है. इस परेशान करने वाले नज़ारे ने कई लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि लगातार बारिश से प्रभावित कई प्रांतों में लोगों को निकालने का काम पहले से ही चल रहा है.
बाढ़ के पानी में तैरता दिखा विशालकाय सांप
น้ำท่วมก็หนักหนาแล้ว ยังมาเจองูตัวเบ้อเริ่ม ไม่รู้ว่าจงอาจหรือเปล่า!?#น้ำท่วมหาดใหญ่ pic.twitter.com/ll5vj0LPST
— joe black (@joe_black317) November 25, 2025
दक्षिणी इलाका, खासकर हाट याई, सोंगखला और आस-पास के जिले, लगातार बारिश के बाद कई दिनों से खतरनाक बाढ़ से जूझ रहे हैं। सड़कें, घर और बाज़ार अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं या इमारतों की ऊपरी मंजिलों में फंसे हुए हैं.
दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ से हालात हुए खराब
The South of Thailand
Heavy rainfall has plunged several districts into a state of chaos.
The Songkhla province has been declared a disaster zone and the entire city of Hat Yai has been ordered to evacuate.
Many people are trapped in their houses awaiting rescue. pic.twitter.com/bThLCu8gF2
— David (TalkingCents) (@talkcentss) November 26, 2025
इमरजेंसी में मदद करने वाले और वॉलंटियर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए नावों और ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर गहरे पानी से गुज़रते परिवारों, आधी डूबी गाड़ियों और तेज लहरों से बचते हुए बचाव दल के विज़ुअल्स भरे पड़े हैं.
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश से हालात और खराब हो सकते हैं. थाईलैंड के मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने, बाढ़ वाली जगहों से बचने और लोकल अधिकारियों के निर्देशों पर ध्यान देने की सलाह दी है.
बिगड़ते हालात के बीच, बड़े सांप का दिखना एक और याद दिलाता है कि बाढ़ कितनी गंभीर और अनचाही हो गई है, जिससे न सिर्फ लोग, बल्कि जंगली जानवर भी बेघर हो गए हैं.