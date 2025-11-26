Rain Wreaks Havoc in Thailand: थाईलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कें, घर पानी में डूबे, VIDEO आया सामने

Rain Wreaks Havoc in Thailand: थाईलैंड (Thailand) इस समय अपने इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ (Flood) से जूझ रहा है. लगातार कई दिनों से हो रही रिकॉर्ड बारिश (Record Rainfall) ने दक्षिणी प्रांतों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है. अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.मलेशिया सीमा से सटे सोंगखला (Songkhla) में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं.स्थानीय प्रशासन के अनुसार, 465,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
सबसे बड़ी मार हट याई (Hat Yai) जिले पर पड़ी है, जिसे डिज़ास्टर एरिया (Disaster Area) घोषित कर दिया गया है. इस तबाही का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:China Rain Alert: चीन में भारी बारिश से मचा हाहाकार! पांच की मौत और दर्जनों लापता, अलर्ट पर दक्षिणी प्रांत (Watch Video)
थाईलैंड में बारिश ने बचाई तबाही
थाईलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बाढ़ की तबाही
थइलैंड के हाट याई (सॉन्गखला प्रांत) में बाढ़ से 27 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. सॉन्गख्ला प्रांत के हैट याई में बाढ़ का पानी 1.5 से 3 मीटर तक बढ़ गया है
बचाव दल और सेना की मुश्किलें बढ़ीं
लगातार बढ़ते पानी के बीच लोगों की मदद के लिए सेना (Thai Military) और स्थानीय बचाव टीमें मोर्चे पर हैं.लेकिन कई इलाकों तक पहुंच केवल नाव (Boats) के जरिए ही संभव है, जिससे राहत कार्य में भारी देरी हो रही है.कई स्थानों पर फूड सप्लाई (Food Supply) बेहद कम पड़ने लगी है.
ला नीना और ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बारिश और तेज
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार इतनी तेज बारिश के पीछे ला नीना (La Niña )और ग्लोबल वॉर्मिंग (Global Warming) की भूमिका है.कई जिलों में करीब 400 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.हालात गंभीर देखते हुए थाई नेवी (Thai Navy) ने अपना (Aircraft Carrier HTMS) (Chakri Naruebet) राहत कार्यों के लिए भेजा है.इस पर मौजूद हेलीकाप्टर ( Helicopters), मेडिकल टीम, फील्ड किचन और पीने के पानी की व्यवस्था बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है.यह जहाज़ 3,000 मिल्स पर डे तैयार करने में सक्षम है.
मलेशिया और वियतनाम भी बाढ़ की चपेट में
भारी वर्षा का असर सिर्फ थाईलैंड तक सीमित नहीं है.मलेशिया (Malaysia) के कई राज्यों में भी 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.वहीं विएतनाम (Vietnam) में भी लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं.
सड़कें, घर सब जलमग्न हुए
लोगों के घर भी बाढ़ में डूब गए है. सड़कें भी पानी में डूब गई है.प्रशासन ने कई निकासी केंद्र (Evacuation Centres) बनाए हैं, जिनमें हजारों लोग शरण लिए हुए हैं.कई इलाकों में फ्लैश फ्लड (Flash Floods) से घर बह गए और वाहन पानी में पूरी तरह डूब गए.