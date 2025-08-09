Raksha Bandhan 2025 Mehndi: भाई-बहन के बीच गहरे प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार शनिवार, 9 अगस्त 2025 को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ मनाया जाएगा. इस विशेष दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं. हर साल रक्षा बंधन श्रावण/सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. इस वर्ष तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त से शुरू हो रही है. हालांकि, द्रिक पंचांग के अनुसार, 2025 में राखी 9 अगस्त को पड़ेगी. रक्षाबंधन पर भद्रा काल सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा. ऐसा माना जाता है कि भद्रा के दौरान रक्षाबंधन की रस्में नहीं करनी चाहिए. ध्यान रहे कि पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा व्याप्त रहती है. रक्षा बंधन के दिन अगर आप लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन की तलाश में है तो हम ले आये हैं लास्ट मिनट लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन जिन्हें आप ट्राय कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Raksha Bandhan Mehndi: रक्षाबंधन पर अपने हाथों में रचाएं ये लेटेस्ट फ्रंट हैंड और बैक हैंड मेहंदी डिजाइन, देखें पैटर्न

रक्षाबंधन पर हाथों में लगाएं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी पैटर्न

