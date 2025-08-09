Anaya Bangar Celebrates Raksha Bandhan 2025: अनाया बंगार ने 9 अगस्त को अपने भाई अथर्व के साथ रक्षाबंधन 2025 मनाया. दिल छू लेने वाली तस्वीरों की एक श्रृंखला में अनाया बंगार को अपने भाई अथर्व की कलाई पर राखी बांधते हुए देखा गया. अनाया ने तस्वीरों के साथ लिखा, "सिर्फ राखी ही नहीं, बल्कि सालों का प्यार, हंसी-ठिठोली और अंतहीन भाई-बहन की नोकझोंक भी बांध रही हूं. "गौरतलब है कि इससे पहले अनाया बंगार, जिन्होंने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) करवाई थी, ने HRT की रिपोर्ट साझा की थी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को शामिल करने की अपील की थी.

अनाया बंगार ने भाई अथर्व के साथ मनाया रक्षाबंधन

View this post on Instagram A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

