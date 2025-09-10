भारतीय पूर्व क्रिकेट का बेटा संजय बांगर अब सेक्स चेंज कराकर अब एक लड़की बन चुकी हैं. अनन्या ने अश्निर ग्रोवर के शो राइज और फॉल शो में भाग लिया है. शो में साथ कंटेस्टेंट के साथ बात करते हुए अनन्या ने एक चौंकानेवाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि जब पिछले साल उन्होंने पब्लिकली बताया था कि वो लड़की बनना चाहती हैं, और अपने ट्रांसमिशन के दौरान उन्हें एक फेमस क्रिकेटर ने फ़ॉलो किया और उससे बात करने लगे बातचीत के दौरान क्रिकेटर ने अनन्या को वैसी फोटो भेज दी. जब साथ कंटेस्टेंट ने पूछा ऐसी फोटो मतलब? क्या वो बिना कपड़ों वाली थी तो अनन्या ने कहा वही समझो. अनन्या से पूछा गया क्या वो उन्हें जानती हैं? वो उन्होंने कहा उन्हें सब जानते हैं. यह भी पढ़ें: Dhanashree Verma On Divorce: रियालिटी शो में धनश्री वर्मा ने अपने तलाक के बारे में किया खुलासा, देखें वीडियो

रियालिटी शो में अनन्या बांगर ने किया चौकाने वाला खुलासा

Chahal bhai kyu karte ho aap aisa ? pic.twitter.com/OlRT76COF8 — Vijay (@veejuparmar) September 9, 2025

