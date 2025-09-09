आजकल धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) का क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) से तलाक का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. तलाक के दौरान कोर्ट में युजवेंद्र द्वारा 'Be Your Own Sugar Daddy' कोट्स वाला टी शर्ट पहनने के बाद से उनका तलाक होने के काफी वक्त बाद भी चर्चा का विषय है. तलाक के बाद से लोग धनश्री को ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें 'गोल्ड डिगर' कह रहे हैं. जिसके बाद धनश्री ने लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया है. धनश्री "राइज एंड फॉल" (Rise and Fall) रियालिटी शो में कंटेस्टेंट हैं और शो में अपने तलाक पर खुलकर बात कर रही हैं. एक्स पर पोस्ट किए गए एक लेटेस्ट वीडियो में धनश्री ये बोलती है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई है, चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना. यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होंगे शहबाज बदेशा, बहन शहनाज गिल ने दिए टिप्स

रियालिटी शो में धनश्री वर्मा ने अपने तलाक के बारे में किया खुलासा

Dhanashree about Yuzi Chahal : ' Chahti toh mein bhi disrespect kar sakti thi ' 😨 What's your take on this?pic.twitter.com/5PbClPtU2g — Jeet (@JeetN25) September 8, 2025

