Suryakumar Yadav Celebrates Raksha Bandhan 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी बहन दिनाल यादव के साथ रक्षाबंधन 2025 मनाते हुए तस्वीरें साझा कीं. टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वे अपनी बहन दिनाल यादव के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं. पोस्ट में भाई-बहन की जोड़ी को हल्के-फुल्के और मस्तीभरे पलों का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है, जहां दिनाल यादव ने भाई की आरती उतारी, तिलक लगाया और राखी बांधी. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई. आखिरी तस्वीर में सूर्यकुमार यादव और दिनाल यादव मज़ाकिया अंदाज़ में फाइटिंग पोज़ देते नज़र आए. इस पोस्ट के साथ एसकेवाई ने लिखा, "आखिरी तस्वीर हमारे रिश्ते का सार है."

सूर्यकुमार यादव ने बहन दिनाल यादव संग मनाई रक्षाबंधन

