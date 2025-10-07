करवा चौथ सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जानेवाला त्योहार है, इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ के लिए व्रत रखती हैं. यह त्योहार कार्तिक माह की पूर्णिमा के चौथे दिन मनाया जाता है. इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन महिलाएं भोर में जल्दी उठकर सास द्वारा दी गई सरगी खाती हैं और उसके बाद करवा चौथ व्रत का संकल्प लेती हैं. इस दिन महिलाएं शाम को साथ में मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं. चंद्रोदय के बाद, चलनी में चांद देखने के बाद महिलाएं अपने पति को देखकर पानी पीती हैं और अपना व्रत तोड़ती हैं. यह भी पढ़ें: Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन अपने हाथों में रचाकर अपने त्यौहार को बनाएं खास, देखें वीडियो

करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ मेहंदी

करवा चौथ स्पेशल मेहंदी

करवा चौथ स्पेशल कपल मेहंदी डिजाइन

कपल मेहंदी डिजाइन

