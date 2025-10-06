करवा चौथ विवाहित हिन्दू महिलाओं द्वारा मनाया जानेवाला त्यौहार है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने पति की लंबी उम्र के लिए निरजल व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं. अब तो पतियों ने भी अपनी पत्नी के अच्छे स्वास्थ के लिए करवा चौथ (Karwa Chauth) का व्रत रखना शुरू कर दिया है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन महिलाएं संजती संवरती हैं औरन नयी साड़ियां या लहंगा पहनती हैं. हाथों में मेहंदी रचाती हैं. इस साल करवा चौथ पर अगर आप भी लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन की तलाश में हैं तो हम ले आये हैं करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन. यह भी पढ़ें: Simple Mehndi Designs 2025 Photos: अपने हाथों में रचाएं ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन, देखें पैटर्न

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ स्पेशल मेहंदी

करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ मेहंदी डिजाइन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)