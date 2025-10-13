इंदौर (Indore) के नंदा नगर में एक हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा है. करवा चौथ से एक दिन पहले पति दूसरी महिला के साथ बाजार में शॉपिंग कर रहा था. इस दौरान पत्नी ने मार्केट में पति को पकड़ लिया. यह झगड़ा जल्द ही अराजक हो गया और व्यस्त सड़क पर लगभग आधे घंटे तक गाली-गलौज और तीखी बहस चली. धीरे- धीरे यह घटना झगड़े में तब्दील हो गई. इस दौरान पति को अपनी प्रेमिका को बचाते हुए और पत्नी को समझाते हुए देखा जा सकता है. राहगीरों ने बीच सड़क पर हो रही इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: यूपी के कानपुर में पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा, बीच सड़क पर की जमकर पिटाई
इंदौर के नंदा नगर में पत्नी ने पति को प्रेमिका संग शॉपिंग करते पकड़ा
इंदौर के नंदा नगर में करवा चौथ से पहले सड़क पर हुआ दिलचस्प और हाईवोल्टेज ड्रामा! अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारी संदीप शमी को उनकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ शॉपिंग करते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद सड़क पर करीब आधे घंटे तक हंगामा और गाली-गलौज जारी रही, जिसे राहगीरों ने… pic.twitter.com/UWULABfEjx
— AajTak (@aajtak) October 12, 2025
