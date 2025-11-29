Madhya Pradesh: शुक्रवार को खबर आई कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर (Sagar) जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई. मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यह मामला सामने आया. जानकारी के मुताबिक, यह घटना 3 दिन पहले लाजपतपुरा (Lajpatpura) इलाके में हुई थी, जो कि शहर के थाना लाजपतपुरा इलाके में पड़ता है. शुक्रवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक को बुरी तरह से लाठियों से पीट रहे हैं, जबकि वह जमीन पर लेटा हुआ है.

पीड़ित की पहचान सुशील चौबे के तौर पर हुई है. खबर है कि यह घटना 3 दिन पहले हुई थी और शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मरने वाले का क्रिमिनल बैकग्राउंड था और आस-पास के लोग उससे काफी समय से परेशान थे. उसके बर्ताव से गुस्सा होकर, इलाके के कुछ लड़कों ने कथित तौर पर हमला किया. पुलिस ने आरोपी लड़कों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है. आगे की जानकारी का इंतजार है. यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में ट्रक-स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, 5 की मौके पर मौत, 3 गंभीर

लाठियों से पीटे जाने के तीन दिन बाद युवक की मौत

#WATCH | Man Succumbs After Being Hit With Sticks In Madhya Pradesh's Sagar Over Old Dispute; Video Captures Incident #MPNews #MadhyaPradesh pic.twitter.com/7pUHJiucKR — Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) November 28, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)