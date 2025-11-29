Madhya Pradesh: शुक्रवार को खबर आई कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर (Sagar) जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई. मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यह मामला सामने आया. जानकारी के मुताबिक, यह घटना 3 दिन पहले लाजपतपुरा (Lajpatpura) इलाके में हुई थी, जो कि शहर के थाना लाजपतपुरा इलाके में पड़ता है. शुक्रवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक को बुरी तरह से लाठियों से पीट रहे हैं, जबकि वह जमीन पर लेटा हुआ है.

पीड़ित की पहचान सुशील चौबे के तौर पर हुई है. खबर है कि यह घटना 3 दिन पहले हुई थी और शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मरने वाले का क्रिमिनल बैकग्राउंड था और आस-पास के लोग उससे काफी समय से परेशान थे. उसके बर्ताव से गुस्सा होकर, इलाके के कुछ लड़कों ने कथित तौर पर हमला किया. पुलिस ने आरोपी लड़कों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है. आगे की जानकारी का इंतजार है. यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में ट्रक-स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, 5 की मौके पर मौत, 3 गंभीर

लाठियों से पीटे जाने के तीन दिन बाद युवक की मौत

