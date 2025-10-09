Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ (Karwa Chauth) का त्यौहार सुहागिन महिलाओं द्वारा धूम- धाम से मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखती हैं. इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है. यह त्योहार प्रेम, समर्पण और विवाह की पवित्रता का प्रतीक है. इस दिन, विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यह व्रत इस विश्वास के साथ रखा जाता है कि यह उनके पतियों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित करता है, जिससे यह प्रेम और समर्पण से गहराई से जुड़ा एक त्योहार बन जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं संजती संवरती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं. इस करवा चौथ पर अगर आप भी आसान और लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन की तलाश में हैं तो हम ले आये हैं, जिन्हें आप अपने हाथों में रचा सकते हैं. यह भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025 Mehndi Designs: करवा चौथ पर लगाएं ये लेटेस्ट ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, देखें वीडियो

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

मंडला मेहंदी

View this post on Instagram A post shared by delhi.mehandi (@delhi.mehandi.art)

मंडला आर्ट

View this post on Instagram A post shared by Arpit Bhushan (@arpitmehndiart)

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

View this post on Instagram A post shared by Arpit Bhushan (@arpitmehndiart)

फ्लोरल मेहंदी डिजाइन

View this post on Instagram A post shared by delhi.mehandi (@delhi.mehandi.art)

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

View this post on Instagram A post shared by Arpit Bhushan (@arpitmehndiart)

करवा चौथ मेहंदी

View this post on Instagram A post shared by Arpit Bhushan (@arpitmehndiart)

