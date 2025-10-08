करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है. सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. स्नेही पत्नियां अपने पति के प्रति पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये सभी रस्में निभाती हैं. करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है. करवा का मतलब है मिट्टी का छोटा सा बर्तन. इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीती हैं और अपना व्रत पूरा करती हैं. करवा चौथ के लिए भारतीय महिलाएं बहुत ही तैयारियां करती हैं, वे नयी साड़ी से लेकर अपना पूरा मेकओवर कराती हैं, सजने के लिए पार्लर जाती हैं. इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं. किसी भी त्योहार और पूजा में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है. अगर आप भी करवा चौथ पर मेहंदी लगाना चाहते हैं तो हम ले आये हैं कुछ लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन. यह भी पढ़ें: Karwa Chauth Mehndi: करवा चौथ पर अपने हाथों में रचाएं ये स्पेशल मेहंदी डिजाइन, देखें वीडियो

