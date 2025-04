Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बिलिमोरा स्टेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. स्टेशन के प्लेटफॉर्म लेवल पर ट्रैक बेस का काम जारी है, वहीं कंसकोर्स लेवल पर एस्केलेटर लगाए जा चुके हैं और फॉल्स सीलिंग का काम भी तेज़ी से चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के तहत पहली ट्रायल रन 2026 के अंत तक सूरत से बिलिमोरा के बीच शुरू होने की संभावना है. हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के इस हिस्से में निर्माण कार्य समय से पहले पूरा करने की कोशिश की जा रही है.

अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो देश को 2026 के अंत तक बुलेट ट्रेन का पहला अनुभव मिल सकता है.

ये भी पढें: ठाणे: बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए खोदे गए गड्ढे में नाबालिग की डूबकर मौत, मामला दर्ज

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project: Bilimora Bullet Train Station Update, track base work ongoing at platform level, escalators installed and false ceiling work ongoing at concourse level. The first trial run is supposed to start between Surat and Bilimora in late 2026 pic.twitter.com/ZGM21jBwKH

— Indian Infra (@IndiaInfra02) April 14, 2025