वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 30 अप्रैल: अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई. अक्षय तृतीया हिंदू समुदाय द्वारा पूरे भारत में मनाए जाने वाले सबसे शुभ त्योहारों में से एक है. इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल यह त्यौहार आज यानी 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है. अक्षय शब्द का अर्थ है 'शाश्वत' या 'कभी न घटने वाला', जबकि तृतीया का अर्थ है 'तीसरा' दिन. अपने नाम के अनुरूप, ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया हर अच्छा काम, निवेश या शुरुआत लंबे समय तक सफलता और धन की प्राप्ति कराती है.

#WATCH | Ayodhya, UP: Devotees offer prayers and take a holy dip in the Saryu River on the occasion of Akshaya Tritiya pic.twitter.com/qoxY7qVxtC

