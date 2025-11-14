इंटरनेट पर एक इटालियन जोड़ा लोगों का दिल जीत रहा है, जिसने हाल ही में वाराणसी की यात्रा के दौरान हिंदू रीति-रिवाजों से फिर से विवाह किया. एंटोलिया और ग्लोरियस भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से गहराई से प्रभावित हुए और काशी स्थित नवदुर्गा मंदिर में पारंपरिक हिंदू विवाह संस्कारों का पालन करते हुए दोबारा शादी रचाई. भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक रंग में रंगे इस जोड़े ने कहा कि वाराणसी का धार्मिक वातावरण और परंपराओं की गहराई उनके लिए इस विशेष क्षण को और भी सार्थक बनाती है. दुल्हन ग्लोरियस ने अपने अनुभव के बारे में कहा, “हिंदू रीति-रिवाजों से शादी करना बेहद शांतिपूर्ण अनुभव था. पंडित जी ने सात वचनों का महत्व बहुत सुंदर तरीके से समझाया. मुझे सिंदूर लगाने की रस्म भी बहुत पसंद आई. मुझे भारत से प्यार है, और काशी से भी.” यह भी पढ़ें: Bengaluru Central Jail Viral Video: बेंगलुरु सेंट्रल जेल से शराब, कटे फल और डीजे पर नाचते कैदियों का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन पर उठे सवाल

वाराणसी में इटालियन कपल ने हिंदू रीती से लिए सात फेरे

इटली से काशी तक — प्रेम, आस्था और सात फेरे! धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी अब सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, विदेशी जोड़ों के लिए भी वेडिंग डेस्टिनेशन ऑफ़ फेथ बन चुकी है। ताज़ा उदाहरण हैं इटली के एंटोलिया और ग्लोरियस, जिन्होंने पहले क्रिश्चियन रीति से शादी की थी, लेकिन सनातन धर्म के… pic.twitter.com/yGLSy1LeSn — Shaurya Mishra (@shauryabjym) November 13, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)