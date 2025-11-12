वाराणसी से दिल छू लेनेवाला एक वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का मन मोह रहा है. वीडियो में एक सफ़ाईकर्मी संकरी गली में झाड़ू लगाते हुए मधुर स्वर में गाना गाते नज़र आ रहा है. उसकी सादगी और भावनाओं से भरी आवाज़ ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग उसकी प्रतिभा और जुनून की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि “सच्ची कला को मंच की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल से गाने की होती है.” यह भी पढ़ें: Video: स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग लड़की ने चलाया ऑटो, महाराष्ट्र के खोपोली का वीडियो हुआ वायरल

वाराणसी के सफाईकर्मी ने अपनी सुरीली आवाज ने सबको किया मंत्रमुग्ध

