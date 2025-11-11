Video: स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग लड़की ने चलाया ऑटो, महाराष्ट्र के खोपोली का वीडियो हुआ वायरल
Minor Girl in School Uniform Drives Auto-Rickshaw | X

खोपोली: महाराष्ट्र के खोपोली से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में एक नाबालिग स्कूली लड़की को ऑटो-रिक्शा चलाते हुए देखा गया, जिसके अंदर कई बच्चे बैठे थे. हैरानी की बात यह है कि असली ड्राइवर उसी सीट पर बैठा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी बच्ची को दे दी थी. वीडियो सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और सभी ने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए. भले ही इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन एक छोटी-सी गलती बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी.

स्कूटर पर पीछे आ रहे एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कार्रवाई की मांग की. देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. यह घटना एक तरफ ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन है, वहीं बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है.

स्कूल यूनिफॉर्म में नाबालिग लड़की चला रही थी ऑटो

वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद खोपोली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने बताया कि यह घटना बच्चों की जान जोखिम में डालने के साथ-साथ कानून का खुला उल्लंघन है. ड्राइवर पर भारत न्याय संहिता (BNS) और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.