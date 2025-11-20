Viral Video: खतरनाक गहरी नहर में गिरा हाथी, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गजराज को किया गया रेस्क्यू

नहर में गिरे हाथी को किया गया रेस्क्यू (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल की दुनिया से कई बार ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होती है. खासकर, भारी-भरकम शरीर वाले जानवर अगर किसी गड्ढ़े में फंस जाएं या फिर पानी में गिर जाएं तो उन्हें रेस्क्यू करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें शिवनसमुद्र की खतरनाक नहर में गिरे हाथी (Elephant) को रेस्क्यू किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि 60 फीट की गहराई, तेज बहाव में बेबस गजराज को घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार किसी तरह से बचा लिया गया. इस खतरनाक रेस्क्यू का वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाथी पावर प्लांट की नहर से पानी पी रहा था, तभी अचानक से तेज करंट में खिंचकर वो नहर में गिर पड़ा. ये नहरें सीधी, मजबूत और चिकनी होती हैं, इसलिए अगर कोई इसमें एक बार गिर जाए तो उसका निकलना नामुमकिन सा हो जाता है. नहर में गिरने के बाद हाथी भूख, थकान और कमजोरी के कारण काफी बेबस नजर आया. यह भी पढ़ें: तालाब में गिरने के बाद छटपटाने लगा नन्हा हाथी, झुंड के बड़े सदस्यों ने ऐसे बचाई उसकी जान (Watch Viral Video)

नहर में गिरे हाथी को किया गया रेस्क्यू

What a massive operation it would be. See how hundreds of forest staff rescued this elephant trapped in Canal at Shivanasamudra. Kudos to all involved. Watch to believe. pic.twitter.com/LU1JtmZ3FL — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 19, 2025

हालांकि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, मौके पर डॉक्टर्स, इंजीनियर और वनकर्मी पहुंच गए. टीम ने हाथी को शांत करने के लिए पहले सेडेटिव दिया, फिर एक भारी-भरकम लोहे के प्लेटफॉर्म क्रेन के जरिए जवान पानी में उतरे और रस्सियां हाथी के नीचे बांधते हुए धीरे-धीरे हाथी को उस प्लेटफॉर्म पर फिक्स किया. आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद क्रेन ने प्लेटफॉर्म को ऊपर खींचा और हाथी को बचा लिया.