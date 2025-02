तालाब में गिरने के बाद छटपटाने लगा नन्हा हाथी, झुंड के बड़े सदस्यों ने ऐसे बचाई उसकी जान (Watch Viral Video)

Elephant Viral Video: जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों में हाथी (Elephant) ऐसे जानवर होते हैं, जो परिवार के साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं. यहां तक कि अगर परिवार के किसी सदस्य पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये सभी एक साथ मदद के लिए इकट्ठा हो जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें गलती से एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) तालाब में गिर जाता है. तालाब में गिरने के बाद बच्चा छटपटाने लगता है, लेकिन वहां मौजूद परिवार के बड़े सदस्य उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं. झुंड के बड़े सदस्य अपनी सूंड की मदद से किसी तरह से नन्हे हाथी को बाहर निकालकर उसकी जान बचाते हैं.

इस वीडियो को @supriyasahuias नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- जब घबराहट होती है, तो बुद्धि बढ़ती है! मां हाथी घबरा गई, लेकिन बुजुर्ग शांत रहे, साथ में उन्होंने वही किया जो हाथी सबसे अच्छा करते हैं, अपनी सुरक्षा करना. वैसे वे कहते हैं कि एक बच्चे को पालने के लिए एक गांव की आवश्यकता होती है- हाथियों के लिए, एक झुंड की आवश्यकता होती है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 19.4k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: बाथटब में लोटपोट होकर खिलौने के साथ खेलने लगा नन्हा हाथी, गजराज की अटखेलियों ने जीता दिल (Watch Viral Video)

तालाब में गिरे नन्हे हाथी की ऐसे बची जान

When panic sets in, wisdom steps up ! The mother elephant panicked, but the elders stayed calm,together, they did what elephants do best, protect their own. Well they say it takes a village to raise a child - for elephants, it takes a herd 🙂💪#elephants #Elephants video… pic.twitter.com/mlKvg8XdJn

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) February 1, 2025