VIDEO: काशी के मणिकर्णिका घाट पर मसान होली! बनारस में चिताओं की राख से खेली जाने वाली HOLI का विरोध क्यों? वाराणसी में आस्था बनाम परंपरा पर छिड़ी बहस

Varanasi Masan Holi 2025: वाराणसी का मणिकर्णिका घाट एक बार फिर चर्चा में है, इस बार चिताओं की राख से खेली जाने वाली मसान होली को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. 10 और 11 मार्च को आयोजित होने वाली इस परंपरा का एक पक्ष समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष विरोध में उतर आया है. कई हिंदू संगठन और विद्वानों का कहना है कि भस्म होली का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं किया गया है.

बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर के अनुसार, रंगभरी एकादशी के अगले दिन भगवान भोलेनाथ मध्याह्न स्नान करने मणिकर्णिका तीर्थ पर आते हैं और फिर अपने प्रियगणों के साथ चिता भस्म से होली खेलते हैं. मान्यता है कि यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी सहित कई बुद्धिजीवी इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि श्मशान घाट पर शव पड़े होते हैं और वहां उत्सव मनाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि काशी की परंपरा में ऐसा आयोजन नहीं होता था और इसे बंद किया जाना चाहिए.

काशी विद्वत परिषद, विश्व वैदिक सनातन न्यास सहित अन्य हिंदू संगठनों ने बैठक कर इस आयोजन पर चिंता जताई. उन्होंने गृहस्थों, युवाओं और महिलाओं से अपील की कि वे इस आयोजन से दूर रहें. उन्होंने इसे धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अनुचित बताया.

Masan holi/Bhasm holi at Manikarnika Ghat, Varanasi

Masan Holi is a unique ceremony in Varanasi where Lord Shiva is said to play Holi using pyre ashes.

