अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला! कैलिफोर्निया के BAPS मंदिर में तोड़फोड़, खालिस्तान समर्थकों पर शक

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के चीनो हिल्स में स्थित BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में रविवार को तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. यह मंदिर अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है और इस पर "एंटी-इंडिया" संदेश लिखे गए थे.

BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) की अमेरिका शाखा ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. BAPS पब्लिक अफेयर्स ने पोस्ट में लिखा, "एक और मंदिर अपवित्र किया गया है, इस बार चीनो हिल्स, कैलिफोर्निया में. हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा. हम कभी भी नफरत को पैर जमाने नहीं देंगे. हमारी साझा मानवता और आस्था यह सुनिश्चित करेगी कि शांति और करुणा बनी रहे."

इस घटना से स्थानीय हिंदू समुदाय में चिंता और आक्रोश व्याप्त है. मंदिर की दीवारों पर 'Hindus Go Back' जैसे संदेश लिखे गए, जिससे वहां रह रहे हिंदू परिवारों में भय का माहौल बन गया है. हालांकि, चीनो हिल्स पुलिस विभाग ने अभी तक इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

In the face of another Mandir desecration, this time in Chino Hills, CA, the Hindu community stand steadfast against hate. Together with the community in Chino Hills and Southern California, we will never let hate take root. Our common humanity and faith will ensure that peace…

— BAPS Public Affairs (@BAPS_PubAffairs) March 8, 2025