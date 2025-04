ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पवित्र ध्वज ले उड़ा बाज, Viral Video देख उड़े लोगों के होश

Viral Video: ओडिशा (Odisha) के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर (Jagannath Mandir) से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है. जगन्नाथ मंदिर वैसे तो कई वजहों से चर्चा में रहता है, लेकिन इन दिनों एक अजीबो-गरीब घटना को लेकर यह मंदिर सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक बाज (Eagle) मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र ध्वज को अपने पंजों में पकड़कर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को रोजाना विशेष विधि-विधान से बदला जाता है और इसे काफी शुभ माना जाता है. ऐसे में एक पक्षी द्वारा इस ध्वजा को उड़ा ले जाना लोगों के बीच कौतुहल का विषय बन गया है.

इस वीडियो को @WokePandemic नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. इस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है- लेकिन लोग कहते हैं कि मंदिर के ऊपर तो परिंदे नहीं उड़ते, जबकि एक अन्य ने लिखा है- मंदिर के ऊपर इस तरह से कपड़ा लेकर जाना शुभ संकेत हो सकता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: Exam देने सेंटर पहुंचे युवक का एडमिट कार्ड चील ले उड़ी, काफी देर तक छात्र रहा परेशान, केरल के कासरगोड की चौंकाने वाली घटना का वीडियो आया सामने

जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पवित्र ध्वज ले उड़ा बाज

What is going to happen?

Eagle takes away flag from Jagannath Temple pic.twitter.com/0AzUZb1uDE

— Woke Eminent (@WokePandemic) April 13, 2025