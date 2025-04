Resignation Letter on Toilet Paper: 'पहले इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया'; कर्मचारी ने टॉयलेट पेपर पर लिखा इस्तीफा, वर्कप्लेस कल्चर पर उठाए सवाल

Resignation Letter on Toilet Paper: सिंगापुर की बिजनेसवुमन एंजेला योह ने लिंक्डइन पर एक कर्मचारी का इस्तीफा शेयर किया है, जो टॉयलेट पेपर पर लिखा गया था. इस्तीफे में कर्मचारी ने लिखा, "मैं टॉयलेट पेपर जैसा महसूस करता हूं. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया और फिर बिना सोचे-समझे फेंक दिया. इसलिए मैंने अपने इस्तीफे के लिए इस तरह के कागज को चुना है. मैं इस्तीफा देता हूं." इस घटना के जरिए एंजेला ने कर्मचारियों की सराहना जैसे अहम मुद्दे को उठाया.

उन्होंने लिखा, "अपने कर्मचारियों को इतना सम्मान और सराहना दें कि जब वे जाएं, तो कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि आभार के साथ जाएं."

A #Singapore-based businesswoman started a #viral discussion on workplace culture after sharing a #resignation note from an employee who claimed they felt undervalued and discarded, comparing their treatment to "toilet paper."

The resignation note, written on an actual piece of… pic.twitter.com/4BIWVXXuSz

— The Times Of India (@timesofindia) April 16, 2025