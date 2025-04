मुंबई मेट्रो लाइन 2बी के एक हिस्से का ट्रायल रन बुधवार को शुरू हुआ, जिसे येलो लाइन के नाम से भी जाना जाता है. यह खंड मांडले कार शेड और डायमंड गार्डन के बीच 5.5 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने पुष्टि की है कि इस खंड में पांच स्टेशन शामिल हैं - मांडले, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक और डायमंड गार्डन. एमएमआरडीए के एक अधिकारी ने कहा कि ओवरहेड वायरिंग सहित सभी सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य पूरे हो चुके हैं, जिससे परिचालन परीक्षणों का मार्ग प्रशस्त हो गया है. चल रहे परीक्षण चरण में सिस्टम एकीकरण और सुरक्षा का आकलन करने के लिए ब्रेकिंग, त्वरण, सिग्नलिंग, दूरसंचार और ऊर्जा उपयोग जैसी प्रमुख प्रणालियों का व्यापक स्थैतिक और गतिशील परीक्षण शामिल होगा. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro Aqua Line: जल्द गणपति बाप्पा के दर्शन होंगे और आसान, सिद्धिविनायक स्टेशन बनकर तैयार, तस्वीरें आई सामने

BIG! Here's the trial run of Mumbai Metro Yellow Line 2B as 'FIRST REPORTED' by @mid_day. Trains between Mankhurd and Chembur. This is the first new metro plying in the eastern suburbs in the last ten years after earlier Blue Line 1 had started operations from Ghatkopar and the… https://t.co/Vzgw2Xx1RL pic.twitter.com/oizVgsnIE5

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) April 16, 2025