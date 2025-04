Mumbai Metro Aqua Line: जल्द गणपति बाप्पा के दर्शन होंगे और आसान, सिद्धिविनायक स्टेशन बनकर तैयार, तस्वीरें आई सामने

News about Mumbai Metro: मुंबई की दूसरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, जिसे एक्वा लाइन 3 नाम दिया गया है. जल्द बीकेसी (BKC) से आचार्य अत्रे चौक के बीच शुरू होने वाली हैं. इन दोनों स्टेशन के बीच कुल 6 स्टेशन होंगे. जिसमें एक स्टेशन सिद्धिविनायक होगा. इस मेट्रो सेवा के शुरू होने से मुंबई के सबसे प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर गणपति बाप्पा का दर्शन करने आने वाले भक्तो का पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. क्योंकि मंदिर से कुछ मिनट की दूरी पर यह स्टेशन बनाया गया है.

इस स्टेशन के शुरू होने से भक्त अब आराम से मुंबई मेट्रो में बैठकर सिद्धिविनायक स्टेशन उतर कर गणपति बाप्पा का दर्शन कर सकेंगे. बीकेसी (BKC) से आचार्य अत्रे चौक के बीच शुरू होने से पहले सिद्धिविनायक स्टेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. तस्वीरों में स्टेशन काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, जो यह दर्शाती हैं कि स्टेशन पूरी तरह तैयार है और सिर्फ मेट्रो सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहा है.

Here's an exclusive glimpse of #𝙎𝙞𝙙𝙙𝙝𝙞𝙫𝙞𝙣𝙖𝙮𝙖𝙠 metro station built near one of #Mumbai’s most revered temples, where devotion meets engineering. Navigating tight spaces and constant crowds, the station was constructed with extra care and coordination. Today, it brings… pic.twitter.com/y1wedtYOXV

