Delhi Beat Rajasthan, TATA IPL 2025 32nd Match Super Over Scorecard: सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, यहां देखें DC बनाम RR मैच का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA IPL 2025 32rd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 32वां मुकाबला आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला टाई हो गया हैं. आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी की. इस सीजन में दिल्ली की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Delhi vs Rajasthan, TATA IPL 2025 32nd Match Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच हुआ टाई, सुपर ओवर से होगा विनर का फैसला, मिचेल स्टार्क ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें DC बनाम RR मैच का स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड

#DCvRR | DC win in the Super Over!

DC: 188/5 (20)

RR: 188/4 (20) – Match tied

Super Over:

RR: 11/2

DC: 13/0 (0.4) – DC win with 2 balls to spare.

KL Rahul (7*) and Tristan Stubbs (6*) seal it for Delhi.#IPL2025 #SuperOver

