Neha Sharma ने व्हाइट स्विमसूट पहन बढ़ाई गर्मी, एक्ट्रेस की बोल्डनेस ने फैंस का छुड़ाया पसीना (View Pics)

Neha Sharma (Photo Credits: Instagram)

Neha Sharma Hot Pics: बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नेहा मालदीव्स के बगलियोनी रिज़ॉर्ट में आराम करती नजर आ रही हैं. उन्होंने एक सफेद रंग का स्विमसूट पहना हुआ है और एक झूले पर लेटी हुई हैं. उनके इस पोस्ट को देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं और उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

नेहा ने कैप्शन में लिखा है कि "Baglioni Maldives — where time stood still and every moment felt like a warm embrace. What a dream." इस पोस्ट को अब तक 101.8K से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं और कई फैंस ने दिल और आग के इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है.

नेहा शर्मा का बोल्ड अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Neha Sharma 💫 (@nehasharmaofficial)

फैंस उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं. नेहा की बोल्डनेस ने फैंस का पसीना छुड़ा दिया और वे उनकी हॉटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. किसी ने लिखा "Breathing hotness" तो किसी ने कहा "Wow". नेहा शर्मा अपने फैशन सेंस और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं और उनकी यह पोस्ट भी इसका प्रमाण है.