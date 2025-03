Viral Video: सड़क पार कर रहे हंस परिवार को देख रुका गाड़ियों का काफिला, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

Swan Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में अक्सर लोग अपने तनाव और चिंता से कुछ देर तक राहत पाने के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं. ऐसे में जब उनके सामने पशु-पक्षियों से जुड़े कुछ रोमांचक वीडियो आ जाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. इंसानों की तरह पशु-पक्षी भी अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं और कहीं जाते समय उन्हें भी अपने साथ लेकर चलते हैं, इतना ही नहीं वो अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें हंसों का एक परिवार (Swan Family) सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा है. उन्हें सड़क पार करते देख गाड़ियों का काफिला वहीं पर थम जाता है.

स्वान फैमिली के इस मजेदार वीडियो को @gunsnrosesgirl3 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- हंसों का एक परिवार पैदल यात्री मार्ग पर सड़क पार कर रहा है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 128.8k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Amazing! पानी में डांस करता दिखा हंसों का जोड़ा, रोमांटिक अंदाज देख अपना दिल हार जाएंगे आप (Watch Viral Video)

सड़क पार करता दिखा हंस परिवार

A family of swans crossing the road at a pedestrian walkway

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 8, 2025