Janmashtami 2025: दही हांडी पर गोविंदाओं के लिए आकर्षक नकद पुरस्कारों की घोषणा, जानें मुंबई-नवी मुंबई और ठाणे के टॉप कार्यक्रमों के बारे में

Janmashtami 2025: शनिवार, 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी (Janmashtami) मनाने की तैयारी में जुटे मुंबई (Mumbai) शहर के साथ, भगवान श्रीकृष्ण (Shri Krishna) के जन्म की धूम एक बार फिर मुंबई (Mumbai) की सड़कों पर छाने वाली है. इस त्योहार की सबसे जीवंत परंपराओं में से एक दही हांडी उत्सव (Dahi Handi Festival) है, जहां ऊर्जावान गोविंदाओं की टोलियां मुंबई में प्रतीकात्मक हांडी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती हैं.
दक्षिण मुंबई के प्रतिष्ठित स्थानों से लेकर नवी मुंबई और ठाणे के ऊर्जावान कोनों तक, दही हांडी कार्यक्रम में न केवल एक सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है, बल्कि भारी नकद पुरस्कारों और गौरव का मंच भी होते हैं. इस वर्ष, कई आयोजन समूह साहसी गोविंदाओं को आकर्षक पुरस्कार दे रहे हैं. नकद पुरस्कारों के आधार पर मुंबई और आसपास के इलाकों में होने वाले शीर्ष दही हांडी कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं. यह भी पढ़ें: Janmashtami 2025: जन्माष्टमी तिथि, व्रत अनुष्ठान, शुभ मुहूर्त और भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी
आरंभ युवा फाउंडेशन- दहीकला उत्सव 2025
कुल पुरस्कार: रु 7,77,777/-
इस वर्ष सबसे अधिक भुगतान वाले दही हांडी आयोजनों में से एक, आरंभ युवा फाउंडेशन उत्सव में पूरे महाराष्ट्र से शीर्ष स्तर की गोविंदा टीमों के आने की उम्मीद है.
दही हांडी, बदलापुर
कुल पुरस्कार: ₹3,33,331/-
प्रथम पुरस्कार: ₹21,000/- + आकर्षक कप + प्रत्येक स्तर को सलामी
स्थल: शिरगांव, आप्टेवाड़ी, बदलापुर
अपनी सामुदायिक भागीदारी और उत्साहपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध, यह आयोजन पिरामिड के प्रत्येक स्तर को सम्मान और पुरस्कार प्रदान करता है.
शिवसंघर्ष प्रतिष्ठान, उल्वे- दही हांडी उत्सव 2025
कुल पुरस्कार: ₹5,55,555/- + आकर्षक पुरस्कार
स्थल: सेक्टर-20, रेडक्लिफ स्कूल के पास, उल्वे, नवी मुंबई- 410206
अपने जीवंत स्थानीय समर्थन और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रसिद्ध, उल्वे दही हांडी उत्सव लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और नवी मुंबई का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है.
कफ परेड दही हांडी महोत्सव 2025
कुल पुरस्कार: ₹3,33,333/-
दिनांक एवं स्थान: शनिवार, 16 अगस्त, कफ परेड, कोलाबा – 400005
दक्षिण मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित जन्माष्टमी समारोहों में से एक, यह आयोजन परंपरा और भव्य शहरी परिवेश का संगम है.
जन्माष्टमी के पीछे की असली कहानी
जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में पूजा जाता है. ऐसा माना जाता है कि वे पृथ्वी पर संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे. 'जन्माष्टमी' नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है: 'जन्म', जिसका अर्थ है जन्म, और 'अष्टमी', जिसका अर्थ है आठवां दिन. ऐसा इसलिए है, क्योंकि श्रीकृष्ण का जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था.