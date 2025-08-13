इन्स्टाग्राम पर एक अंकल आंटी का हल्दी कुमकुम में 90 के गाने पर धमाल डांस करते हुए वीडियो वायरला हो रहा है. वीडियो में अंकल और आंटी को बीट पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. वे हिट गाने 'मेरे कॉलेज की लड़की' पर डांस करते और सबके सामने अपने प्यार का खुलकर इज़हार करते नज़र आ रहे हैं. सबसे ख़ास बात यह है कि दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं, जिससे उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई है. दोनों के चेहरे पर उत्साह और कमाल के स्टेप्स देखकर सभी को अंकल आंटी का डांस पसंद आ गया है. यह भी पढ़ें: Desi Bhabhi Viral Dance: देसी भाभी ने घूंघट में 'शकीरा' गाने पर लचकाई जबरदस्त कमर, डांस मूव्स देख लोग हुए दीवाने

अंकल आंटी वायरल डांस

