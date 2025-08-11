आजकल इन्स्टाग्राम रील्स का ट्रेंड हैं, यंग लड़कियां हो या भाभियां सभी जोरो- शोरों से रील्स बना रही हैं. एक हद तक सही भी है. कभी महिलाओं और लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पाता था. लेकिन अब वे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर रही हैं. गांव की महिलाएं हो या शहर की अब कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अवगत है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर देसी भाभी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साड़ी में घूंघट लिए महिला को दिल खोलकर 'शकीरा शकीरा' गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. यह डांस लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. यह भी पढ़ें: Bhabhi Dance On Haryanvi Song: हरियाणवी गाने पर भाभी ने लगाए जबरदस्त ठुमके, बार-बार देखा जा रहा है यह वीडियो
देसी भाभी ने घूंघट में 'शकीरा' गाने पर लचकाई जबरदस्त कमर
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)