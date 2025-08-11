आजकल इन्स्टाग्राम रील्स का ट्रेंड हैं, यंग लड़कियां हो या भाभियां सभी जोरो- शोरों से रील्स बना रही हैं. एक हद तक सही भी है. कभी महिलाओं और लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पाता था. लेकिन अब वे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर रही हैं. गांव की महिलाएं हो या शहर की अब कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अवगत है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर देसी भाभी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साड़ी में घूंघट लिए महिला को दिल खोलकर 'शकीरा शकीरा' गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. यह डांस लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. यह भी पढ़ें: Bhabhi Dance On Haryanvi Song: हरियाणवी गाने पर भाभी ने लगाए जबरदस्त ठुमके, बार-बार देखा जा रहा है यह वीडियो

देसी भाभी ने घूंघट में 'शकीरा' गाने पर लचकाई जबरदस्त कमर

View this post on Instagram A post shared by Kanchan Agrawat (@kanchan_agrawat)

