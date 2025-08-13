Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? साउथेम्प्टन में साउदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

साउदर्न ब्रेव वुमेन बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स वुमेन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Southern Brave vs Northern Superchargers, The Hundred Womens Competition 2025 11th Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला जा रहा हैं. जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) की अगुवाई वाली सदर्न ब्रेव ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ छह विकेट से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. अपने दूसरे मैच में सदर्न ब्रेव ने बर्मिंघम फीनिक्स पर 15 रनों से एक और जीत दर्ज की. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: SB W vs NS W, 11th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: साउदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में साउदर्न ब्रेव महिला का यह तीसरा मुकाबला हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला भी अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिया तैयार हैं. इस सीजन में साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने अबतक कुल दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम को दोनों मैच में जीत मिली हैं. आठ अंकों के साथ साउदर्न ब्रेव महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस सीजन में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को दूसरी जीत की तलाश हैं. फ़िलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर हैं.

साउथेम्प्टन की पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा. साउथेम्प्टन की पिच देश की सबसे प्रतिस्पर्धी पिचों में से एक है. यह उन पिचों में से एक है जहाँ तेज़ गेंदबाज़ों को गेंदबाज़ी करने में मज़ा आता है. इस मैदान पर विकेट पर अच्छी उछाल है और नई गेंद से भी अच्छी गति मिलती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SB W vs NS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को महज एक मैच में ही जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. आज के मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

साउदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि साउदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (SB W vs NS W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउदर्न ब्रेव की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.