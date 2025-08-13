SB W vs NS W, 11th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: साउदर्न ब्रेव बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

साउदर्न ब्रेव वुमेन बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स वुमेन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Southern Brave vs Northern Superchargers, The Hundred Womens Competition 2025 11th Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार दोपहर 4 बजे से शुरू होगा. जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) की अगुवाई वाली सदर्न ब्रेव ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ छह विकेट से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. अपने दूसरे मैच में सदर्न ब्रेव ने बर्मिंघम फीनिक्स पर 15 रनों से एक और जीत दर्ज की. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Betting App Case: 1xBet सट्टेबाजी ऐप केस में ED ऑफिस पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ

इस सीजन में साउदर्न ब्रेव महिला का यह तीसरा मुकाबला हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला भी अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिया तैयार हैं. इस सीजन में साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने अबतक कुल दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम को दोनों मैच में जीत मिली हैं. आठ अंकों के साथ साउदर्न ब्रेव महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस सीजन में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को दूसरी जीत की तलाश हैं. फ़िलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर हैं.

साउथेम्प्टन की पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा. साउथेम्प्टन की पिच देश की सबसे प्रतिस्पर्धी पिचों में से एक है. यह उन पिचों में से एक है जहाँ तेज़ गेंदबाज़ों को गेंदबाज़ी करने में मज़ा आता है. इस मैदान पर विकेट पर अच्छी उछाल है और नई गेंद से भी अच्छी गति मिलती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SB W vs NS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को महज एक मैच में ही जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. आज के मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 11वां मुकाबला साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में भारतीय समयानुसार दोपहर 4 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला: मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लॉरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायोन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), मैडी विलियर्स, रियाना साउथबी (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

साउदर्न ब्रेव महिला: डेविना पेरिन, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, फोबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, होली आर्मिटेज (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, बेस हीथ (विकेट कीपर), केट क्रॉस, लूसी हिघम, लिन्सी स्मिथ, ग्रेस बॉलिंगर.

नोट: साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.