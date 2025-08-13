Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में टॉयलेट के बहाने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ आरोपी, कड़ी मशक्कत के बाद ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे; देखें VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बरखेड़ा थाने में मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. किशोरी के अपहरण के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए आरोपी सुहेल ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिस हिरासत से फरार हो गया. इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सुहेल गलियों में भागता नजर आ रहा है, जबकि पुलिसकर्मी और दो सफाई कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उसे पकड़ नहीं सके.

पुलिस स्टेशन से भागा आरोपी

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सुहेल तेजी से गलियों में भाग रहा है. इस दौरान दो सफाई कर्मचारी, जिनमें से एक के हाथ में झाड़ू थी, ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह दोनों को चकमा देकर भाग निकला. यह घटना बरखेड़ा कस्बे की गलियों में हुई, जहां स्थानीय लोग भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए. यह भी पढ़े: UP News: यूपी के महोबा में रेल पटरी पर रखा गया खंभा, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)

भागते हुए CCTV में आरोपी कैद

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही बरखेड़ा थाना पुलिस ने तुरंत इलाके में नाकाबंदी कर दी और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया. कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी सुहेल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि सुहेल को एक किशोरी के अपहरण और गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था. उन्होंने कहा, "आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ लिया.

पुलिस की लापरवाही पर सवाल

इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी पैदा की है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर मामले में आरोपी को इतनी आसानी से भागने का मौका कैसे मिल गया. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की जांच शुरू की है, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है. एएसपी विक्रम दहिया ने पुष्टि की कि सुहेल अब हिरासत में है और इस मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है.