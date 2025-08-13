Delhi: मनजिंदर सिंह सिरसा ने अमेरिका में सरदार हरपाल सिंह पर हुए हमले की निंदा की

Manjinder Singh Sirsa

नई दिल्ली, 13 अगस्त : दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अमेरिका में सरदार हरपाल सिंह पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने हमले को 'नस्लीय हमला' करार दिया. 70 वर्षीय सिख हरपाल सिंह हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अमेरिका में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हिंसक हमला किया गया. इस नक्सली हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हरपाल सिंह अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि यह नस्लीय हमला पहली बार नहीं हुआ है. अमेरिकी सरकार नस्लीय हमलों को रोकने में नाकाम रही है. भारत की ओर से बार-बार चिंता जाहिर करने पर भी हमले नहीं रुके हैं. यह भी पढ़ें : Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में टॉयलेट के बहाने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ आरोपी, कड़ी मशक्कत के बाद ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे; देखें VIDEO

इस घटना पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सिख समुदाय ने हमेशा बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन यह बेहद दुखद है कि विदेशी धरती पर हमारे ही निर्दोष बुजुर्गों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं. 70 वर्षीय हरपाल सिंह पर हुआ यह हृदयविदारक और जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय है. हम, पूरा सिख समुदाय, न सिर्फ न्याय की मांग करता है, बल्कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग करता है." हरपाल सिंह लॉस एंजिल्स में सिख गुरुद्वारे के पास टहल रहे थे. इसी बीच उन पर क्रूर हमला हुआ, जिसमें उनके चेहरे की हड्डियां टूट गईं और सिर पर भी गंभीर चोटें आईं. गंभीर स्थिति में हरपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया. कई दिनों से वह आईसीयू में भर्ती हैं. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है.