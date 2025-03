India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 Finals Live Score Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 9 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय टीम एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए तैयार है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने 91 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 178/5.

डेरिल मिशेल ने 91 गेंदों पर जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक:

FIFTY for Daryl Mitchell! And it has come off 91 deliveries

NZ 178/5 in 41.5 Overs

