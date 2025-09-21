नदी किनारे घूम रहे चीता के सामने अचानक से आ गया रोबोट डॉग, फिर जो हुआ... देखें इस अनोखे टकराव का Viral Video

चीता और रोबोट डॉग का आमना-सामना (Photo Credits: Instagram)

Cheetah vs Robot Dog Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों (Animals) से जुड़े कई वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. इन तमाम वीडियोज में कुछ शिकार से जुड़े होते हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं, जबकि कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. वहीं कुछ वीडियो इतने अनोखे और अलग होते हैं, जो अपने आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल में नदी के किनारे मजे से घूम रहे चीता (Cheetah) के सामने अचानक से एक रोबोट डॉग (Robot Dog) पहुंच जाता है. इसके बाद दोनों के बीच अनोखा मुकाबला शुरु हो जाता है. प्रकृति और तकनीक के इस अनोखे टकराव ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @naturegeographycom नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है., जिसे 30 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके साथ ही लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- इस रोबोट डॉग को शेर के पास ले जाओ, उसका भी रिएक्शन जोरदार होगा. वहीं, कुछ लोगों ने इस तरह से जंगली जानवरों को परेशान करने पर नाराजगी भी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा है- क्यों जंगली जानवरों को परेशान कर रहे हो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो. यह भी पढ़ें: गार्डन में खेल रहे कुत्ते पर चीते ने किया जानलेवा अटैक, फिर जो हुआ... Viral Video देख दंग रह जाएंगे आप

चीता और रोबोट डॉग के बीच अनोखा मुकाबला

View this post on Instagram A post shared by Rasim Baylan (@naturegeographycom)

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीता जंगल में नदी किनारे आराम से घूम रहा है. वो अपने प्राकृतिक आवास में सहज और मस्त नजर आ रहा है, उसी दौरान अचानक से वहां पर एक रोबोट डॉग आ जाता है. इस अजीब और धातु से बने जानवर को देखकर चीता हैरत में पड़ जाता है. वो पहली बार रोबोट डॉग को देखकर समझ नहीं पाता है कि आखिर कौन सा नया प्राणी जंगल में आ गया है. यह समझने के लिए चीता कुछ देर तक उसे घूरता रहता है, लेकिन इसी दौरान वो दुविधा और घबराहट की स्थिति में भी दिखाई देता है, जो इस वीडियो को और भी दिलचस्प बना रहा है.