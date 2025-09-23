ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने PM मोदी से मांगा इस्तीफा? PIB ने बताई वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई

AI-Manipulated of Amit Shah on Operation Sindoor

Fact Check: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की. वीडियो में अमित शाह कथित रूप से कहते दिखे कि “मोदी जी, अब बस इस्तीफा दीजिए और घर जाइए, बीजेपी को नया नेता चाहिए.” इस क्लिप को The Whistle Blower नामक एक्स हैंडल ने शेयर किया था.

वीडियो के मुताबिक, शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने 26 से अधिक जगहों पर मिसाइल बरसाई और भारतीय नेतृत्व ने दुश्मन को हल्के में लिया. इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

PIB फैक्ट चेक का खुलासा

🚨 Don’t fall for AI-generated propaganda! A manipulated video is circulating online, showing the Union Home Minister @AmitShah making certain claims regarding Pakistani missiles striking multiple locations and criticizing NSA Ajit Doval & Prime Minister Narendra Modi for… pic.twitter.com/FKQPpGZUkA — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 23, 2025

भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल वीडियो को पूरी तरह झूठा बताया है. एजेंसी ने कहा, “यह एक AI-जनित और एडिटेड वीडियो है, जिसे जनता को गुमराह करने और भ्रम फैलाने के लिए बनाया गया है. अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.”

नागरिकों से अपील: फेक न्यूज न फैलाएं

PIB ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई इंटरव्यू या बयान नहीं हुआ है. एजेंसी ने नागरिकों से अपील की कि वे असत्यापित वीडियो या संदेशों को सोशल मीडिया पर साझा न करें. फर्जी सूचनाओं का प्रसार न केवल जनता को गुमराह करता है, बल्कि समाज में अनावश्यक तनाव भी पैदा कर सकता है.