Fact Check: अब ATM से नहीं निकलेंगे 500 रुपये के नोट? वायरल खबर पर सरकार ने दी सफाई, जानें क्या है सच

RBI has not issued such instruction

Fact Check: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सऐप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. इस संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे 30 सितंबर 2025 से एटीएम से 500 रुपये के नोट देना बंद कर दें. मैसेज में यह भी लिखा है कि 75% एटीएम सितंबर 2025 तक और 90% एटीएम मार्च 2026 तक केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही देंगे. इस मैसेज से लोगों में काफी भ्रम फैल गया है.

सरकारी सूचना एजेंसी PIB (Press Information Bureau) ने इस वायरल संदेश की सच्चाई (PIB Fact Check) बताई है. PIB के फैक्ट चेक के अनुसार, RBI ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है. 500 रुपये का नोट कानूनी मुद्रा (Legal Tender) है और रहेगा. एटीएम में 100 रुपये 200 रुपये के साथ-साथ 500 रुपये के नोट भी मिलते रहेंगे.

PIB ने किया खुलासा- दावा है फर्जी

सरकार ने भी दी स्पष्टता

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि सरकार और RBI मिलकर तय करते हैं कि किस मूल्य वर्ग के कितने नोट छापे जाएं. यह फैसला देश की लेन-देन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है. फिलहाल 500 रुपये के नोट की सप्लाई रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

अफवाहों से रहें सावधान

PIB ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की फर्जी खबरों या व्हाट्सऐप मैसेज पर भरोसा न करें. किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस रिलीज से सत्यापित करें.

RBI ने 30 सितंबर 2025 से एटीएम में 500 रुपये का नोट बंद करने का आदेश दिया है, यह दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है. सच्चाई यह है कि 500 रुपये के नोट मान्य हैं और बने रहेंगे.