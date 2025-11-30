पाकिस्तान ने 72 आतंकी लॉन्चपैड शिफ्ट किए... ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ के लिए BSF पूरी तरह तैयार

Indian Army | X

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद पाकिस्तान ने अपने आतंकी लॉन्चपैड्स को सीमा से हटाकर अंदरूनी क्षेत्रों में खिसका दिया है. लगभग 72 लॉन्चपैड्स (Terror Launchpads) को गहराई वाले इलाकों में भेजा गया है ताकि वे सीमा पर होने वाली भारतीय कार्रवाई की रेंज से बाहर रह सकें.

अधिकारियों के अनुसार, सियालकोट (Sialkot) और जफरवाल (Zaffarwal) के “डेप्थ एरिया” में लगभग 12 लॉन्चपैड सक्रिय हैं, जबकि अन्य 60 लॉन्चपैड इससे भी ज्यादा भीतरी इलाकों में संचालित हो रहे हैं. ये भी पढ़े:Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना साधा; अजित डोभाल

चार दिनों की भयंकर मुठभेड़ के बाद कार्रवाई रोकी

बीएसएफ (BSF) ने साफ किया कि वह 7 से 10 मई के बीच चले सैन्य संघर्ष के बाद सरकार के आदेशानुसार कार्रवाई को रोककर रखे हुए है. हालांकि, यदि केंद्र सरकार आदेश देती है, तो बीएसएफ (BSF) फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 (Operation Sindoor 2.0) शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

लॉन्चपैड का पैटर्न बदला

बीएसएफ (BSF) DIG विक्रम कुनवर ने बताया कि आतंकी लॉन्चपैड पर मौजूद लोगों की संख्या और समूह लगातार बदलते रहते हैं. ये लॉन्चपैड तभी सक्रिय होते हैं जब आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए भेजना होता है.पहले जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammad) और लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के अलग-अलग ट्रांजिट पॉइंट्स थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने इन्हें मिलाकर “मिक्स्ड ग्रुप (Mixed Group)” में बदल दिया है, जिससे ट्रेनिंग और मूवमेंट का पैटर्न बदल गया है.

BSF का दावा—युद्ध जैसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार

बीएसएफ (BSF) IG शशांक आनंद ने कहा कि BSF के पास 1965, 1971, कारगिल युद्ध (Kargil War 1999) और अब ऑपरेशन सिंदूर तक, हर तरह के युद्ध का अनुभव है.उन्होंने कहा—“सरकार आदेश दे तो हम मई महीने से भी ज्यादा नुकसान दुश्मन को पहुंचा सकते हैं.हमारी तैयारी हर परिस्थिति के लिए बनी हुई है.

कई जगह पाक रेंजर्स पोस्ट छोड़कर भागे

अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स कई ठिकानों से पीछे हट गए थे. अभी वे फिर से अपनी पोज़िशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ (BSF) की निगरानी में उनकी हर गतिविधि दर्ज हो रही है.फिलहाल सीमा पर आतंकी मूवमेंट का कोई बड़ा संकेत नहीं मिला है, लेकिन BSF “स्थिति बदलने पर तुरंत कार्रवाई” के लिए तैयार बैठी है.