Dev Deepawali 2025 Wishes: देव दीपावली के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Dev Deepawali 2025 Wishes: देवताओं को समर्पित देव दीपावली (Dev Deepawali 2025) काशी का सबसे भव्य और पवित्र उत्सव माना जाता है. इस साल देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जा रही है. यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, जब परंपरा के अनुसार देवता गंगा स्नान के लिए पृथ्वी पर, विशेष रूप से काशी के घाटों पर, उतरते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात में देवता काशी के घाट पर उतरते हैं. देव दीपावली पर काशी के सभी घाट लाखों दीयों से जगमगा उठते हैं. इस दिन पूरी काशी नगरी दीयों की अलौकिक रोशनी से जगमगा उठती है. इस पवित्र उत्सव को देखने के लिए लोग दूर- दूर से आते हैं. इस दौरान लोग विदेशों से भी आते हैं. यह दृश्य वाराणसी की आध्यात्मिकता, कला और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है. दिवाली के पंद्रह दिन बाद मनाया जाता है.

देव दीपावली का उत्सव आज, किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं है. लगभग दस लाख दीप घाटों, मंदिरों, छतों पर और यहां तक कि गंगा नदी पर भी तैरते हैं, जिससे इसकी अर्धचंद्राकार परिक्रमा प्रकाश की एक झिलमिलाती आकाशगंगा में बदल जाती है. परंपरा के अनुसार, इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर ने 18वीं शताब्दी में इस प्रथा को पुनर्जीवित किया था और पंचगंगा घाट पर एक हज़ार दीपों वाला एक विशाल स्तंभ बनवाया था, जो आज भी हर साल सबसे पहले जलाया जाने वाला स्थान है. इसके साथ ही दीपदान करके गंगा के सभी घाटों को दीयों रोशन किया जाता है और शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. इस अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- धन की वर्षा हो इतनी कि,

हर जगह आपका नाम हो,

दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो,

यह देव दिवाली आपके लिए खास हो.

देव दीपावली की शुभकामनाएं

2- एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से,

चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से,

सब हसरतें पूरी हो आपकी,

और आप मुस्कुराएं दिल-ओ-जान से...

देव दीपावली की शुभकामनाएं

3- धन की वर्षा हो इतनी कि,

हर जगह आपका नाम हो,

दिन-रात आपको व्यापार में लाभ हो,

यही शुभकामना है हमारी,

ये दिवाली आपके लिए बहुत खास हो.

देव दीपावली की शुभकामनाएं

4- दिवाली का ये पावन त्योहार,

जीवन में लाए खुशियां अपार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार.

देव दीपावली की शुभकामनाएं

5- दीप जलते जगमगाते रहें,

हम आपको आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी,

आप चांद की तरह जगमगाते रहें.

देव दीपावली की शुभकामनाएं

देव दीपावली पर जलाए जानेवाले दीप गंगा के पानी में पारदर्शित होकर पूरे आकाश को रोशन करते हैं. देव दीपावली की रात, वाराणसी सचमुच काशी बन जाती है. आस्था और सौंदर्य के इस शाश्वत मिलन को देखने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते है.